На Закарпатье копы спасали водителей от жажды

Закарпатские патрульные взялись спасать водителей от жары – чтобы шоферам было легче управлять машиной в жару, и чтобы они не попали в ДТП из-за усталости, каждому давали с собой полуторалитровую бутылку с холодной водой.

Реакции благодарных водителей уже собрали десятки тысяч просмотров в сети. Устроить своеобразный флешмоб копы решили из-за длительной жары. Уже несколько дней в Закаррпатской области столбик термометра не опускается ниже 32-х градусов.

"Освежитесь, если вам жарко. Идите, освежитесь. И хорошей вам и безопасной дороги. – Вы серьезно? – Да. – Нет, я не верю. Может, это не вода?" – не поверил один из шоферов.

Напомним, что на днях на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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