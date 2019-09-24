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На Закарпатье копы "выбивали" показания: подозреваемый выпрыгнул в окно

24 сентября, 06:31

Пострадавшего доставили в местную больницу с травмами различной степени тяжести

/ Фото: Pixabay

В Закарпатской области двум сотрудникам Ужгородского горотдела полиции сообщили о подозрении в умышленном превышении служебных полномочий. Об этом сообщают в прокуратуре области.

"Установлено, что двое работников Ужгородского горотдела полиции, пытаясь заставить двоих задержанных давать признательные показания в совершении краж, нанесли им ряд ударов по телу и лицу, а также заковали их в металлические наручники", - сказано в сообщении.

При этом, желая избежать издевательств, один из задержанных ужгородцев выпрыгнул через окно с четвёртого этажа и через некоторое время был доставлен в местную больницу с травмами различной степени тяжести.
Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

В Ровно задержали 23-летнего патрульного полицейского во время получения неправомерной выгоды в размере двух тысяч долларов.

Ранее на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.

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Ужгород полицейские Закарпатская область копы

Источник: Сегодня

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