На Закарпатье легковушка влетела в остановку: погибла 17-летняя девушка

Фото: Полиция Закарпатской области

В Закарпатской области произошло смертельное ДТП – легковушка Volkswagen Passat влетела в автобусную остановку.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что авария случилась сегодня, 14 декабря, около четырех часов ночи в селе Луково Иршавского района. Выяснилось, что на повороте автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонной автобусной остановкой и деревом.

В результате ДТП погибла 17-летняя жительница села Бронька, а 20-летний житель села Белки оказался в больнице. Юноша рассказал, что за рулем легковушки находилась девушка, но сам молодой человек был пьян.

Отметим, что Volkswagen Passat иностранной регистрации. По факту ДТП со смертельным исходом копы уже начали уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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