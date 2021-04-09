На Закарпатье легковушка влетела в спецтехнику: есть погибшие (фото)

В Закарпатской области между селами Холмок и Рузаевка произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на участке дороги, где проводятся ремонтные работы, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и врезался в спецтехнику службы ремонта дорог.

На месте ДТП погиб 44-летний водитель легкового автомобиля. 32-летний пассажир Volvo от полученных травм скончался в больнице.

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По факту ДТП следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. По делу ведется следствие.

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Ранее мы сообщали, что под Киевом грузовик влетел в светофор после столкновения с микроавтобусом.

Также напомним, в Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека.

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