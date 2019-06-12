На Закарпатье лесовоз упал в реку: погибли пять человек

Страшное ДТП произошло в Тячевском районе















В Закарпатской области грузовик с дровами сорвался с горы и упал в реку. В жуткой аварии погибли пять человек, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

ДТП произошло в лесном массиве вблизи села Тарасовка в Тячевском районе. Тела пяти погибших нашли вчера, 11 июня, с 17:45 до 22:00. Как сообщил местный журналист и правозащитник Роман Келемен, машина сорвалась с горы, когда люди пошли на заготовку дров.

"Четырех человек нашли мертвым, а другого отнесла река. Как видно из фотографии, от машины осталась рама, а людей смешало с дровами и грязью", – написал Келемен в Facebook.

Как рассказали спасатели, погибшими оказались граждане 1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 годов рождения, которые вероятно осуществляли заготовку древесины. Местное издание mukachevo.net сообщает, что жертвами ДТП стали двое лесников и трое жителей села Тарасовка.

"К поисковым работам привлекалось 53 чел. и 5 ед. тех., из них от ГСЧС 8 чел. личного состава и 2 ед. техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами. На месте происшествия работала оперативная группа управления ГСЧС в Закарпатской области", – отметили в ГСЧС.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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