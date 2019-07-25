На Закарпатье ликвидировали схему хищения леса: убытки достигают почти 400 тысяч гривен

Лесники занимались несанкционированной заготовкой и сбытом лесоматериалов местным предприятиям











В Закарпатской области блокировали незаконную схему по реализации лесосырья должностными лицами лесной охраны Лазещинского лесничества госпредприятия "Ясинянское ЛОГ".

В ходе досудебного расследования установлено, что лесничий Лазещинского лесничества, в сговоре с мастером этого же лесничества и другими лицами, наладили противоправный механизм по переработке неучтенной лесопродукции. Долгое время они занимались несанкционированной заготовкой и сбытом лесоматериалов в особо крупных размерах. Неучтенный лес злоумышленники реализовывали местным деревоперерабатывающим хозяйствам. Об этом сообщают в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество леса и пиломатериалов без документов об их происхождении, а также неучтенные средства деревообработки. Кроме того, выявлены многочисленные факты нарушения трудового законодательства, в частности отсутствие на отдельных предприятиях разрешений на выполнение работ повышенной опасности и использования труда неоформленных работников.

"Так, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности лесоохотничьего хозяйства, согласно заключению эксперта, размер причиненного ущерба составил более 376 тыс. гривен. Сейчас лесничему Лазещинского лесничества, который является ответственным за учет и хранение древесины, сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч.4 ст.191 УК Украины)", – добавляют в прокуратуре Закарпатья.

Ранее в Закарпатской области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств при реконструкции таможенного поста "Ужгород".

Ранее мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

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Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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