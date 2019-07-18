На Закарпатье ликвидировали схему получения взяток таможенниками ГФС
Деньги брали с жителей Закарпатья, которые возвращались в Украину
В Закарпатской области разоблачили работников таможенного поста "Ужгород" ГФС Украины, которые наладили схему систематического получения неправомерных выгод. Об этом сообщают в прокуратуре.
Установлено, что задержанная и другие работники таможни наладили схему с вымогательства и получения взяток за беспрепятственное пересечение границы жителями Закарпатья, которые возвращались в Украину.
В настоящее время работницу таможенного поста "Ужгород", которая получила 3 тысячи гривен, взяли под стражу. Устанавливаются другие должностные лица, причастные к совершению данного преступления.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины – вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Продолжается дальнейшее досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.
Ранее на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.
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