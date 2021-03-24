Небо черное от дыма: на Закарпатье пылают сразу несколько многоэтажек (фото и видео)

На месте работают более 30 спасателей

На Закарпатье спасатели ликвидируют масштабный пожар в селе Теребля Тячевского района. Там горят сразу несколько многоэтажных жилых домов.

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Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

Видео: Богдан Каплар

Отмечается, что возгорание началось около 15:00 в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский".

Тушить возгорание приехали подразделения из нескольких близлежащих городков. Сейчас на месте работают более 30 спасателей и шесть единиц техники.

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Ориентировочная площадь возгорания составляет 1200 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также в Сети пишут, что это комплекс, который строили для переселенцев из Солотвино за 120 000 000 гривен.

Напомним, ранее в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке.

Кроме того, в Кропивницком в пожаре погибла четырехлетняя девочка.

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