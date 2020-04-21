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На Закарпатье медики неделю жили в больнице: в чем причина

21 апреля, 23:48

Сергей Пономаренко

Врачи провели смену с больными коронавирусом и ночевали при этом на работе

14 медработников сдали первую смену в Закарпатской областной больнице. Целую неделю они не выходили из клиники – занимались зараженными инфекцией коронавируса.Сейчас в больнице 17 зараженных COVID-19. Медики просто жили на работе – в хирургическом корпусе, где оборудовали палаты интенсивной терапии. На улицу не выходили. Питались на больничной кухне. Всем медработникам сделали тесты. Результаты оказались отрицательными, поэтому врачей и медсестер уже отпустили домой. И они смогут наконец увидеться с родными. А на новую недельную смену заступила следующая бригада.

"Мы шли на это осознанно. Сформировались первые четыре бригады из тех, кто хотел. В защитном костюме и респираторе – это тяжело, надо было научиться правильно одевать, правильно находиться в нем, выполнять манипуляции", – рассказывает врач отделения анестезиологии и интенсивной терапии Тарас.

"В начале у нас очень запотевали очки, и даже не было видно глаз. Но чувствуешь друг друга, поэтому это очень важно, чтобы коллектив был семьей", – говорит врач отделения анестезиологии и интенсивной терапии Василий Шерегий.

Ранее "Сегодня" публиковали карту, на которой показано, в каких городах Закарпатья больше всего инфицированных.

Напомним, ранее в области умер один из врачей,зараженных коронавирусом, – медик из поселка Великий Бычков Раховского района. После подтверждения первых трех случаев заражения в поселке закрыли амбулаторию и больницу.

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Закарпатье врачи коронавирус Закарпатская область

Источник: Сегодня

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