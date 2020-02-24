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На Закарпатье молодой сутенер продавал девушек за границу: подробности

24 февраля, 05:44

Мужчине теперь грозит немалый срок

В Закарпатской области 23-летний юноша промышлял сутенерством – он вербовал девушек и продавал их в публичные дома в Словакии.

Как выяснилось, родом сутенер из Кировоградской области. В пресс-службе полиции в Закарпатской области рассказали, дом разврата находился в Кошице. Там девушек заставляли оказывать сексуальные услуги.

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Преступника задержали с поличным – юноша пытался незаконно вывезти украинок в Словакию. Юноше теперь грозит от трех до восьми лет за решеткой.

Напомним, что в Запорожье молодая женщина втягивала в занятие проституцией подростков. Клиентов девушка подыскивала за рубежом, в частности – в Турции. Туда же она и отправляла своих подопечных. Теперь преступнице грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в мотеле Литинского района организовал публичный дом.

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Словакия Закарпатье разоблачение сутенер полицейские Закарпатская область

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