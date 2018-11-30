На Закарпатье морозы бьют рекорды столетней давности

Сегодня, 15:18

Сегодня утром в Раховском районе зафиксировали мороз – 22°, и  в ближайшие выходные теплее не станет


Фото: РГС, соцсети

Фото: РГС, соцсети

Фото: РГС, соцсети

Фото: РГС, соцсети

Фото: РГС, соцсети

Фото: РГС, соцсети

Последний день осени в Раховском районе Закарпатья побил "морозный" рекорд 1925 года. Так, в районе поселка Ясиня  температура воздуха, по состоянию на шесть часов утра, опустилась до -21.3 °С. А в селе Квасы зафиксировали -22°С градуса.

"По долгосрочным наблюдениям синоптиков, самым холодным этот день был 93 года назад, в 1925 году: -21 мороза", – сообщают на сайте горсовета Рахова.

А в самом городе Рахов сегодня температура воздуха балансировала в зависимости от расположения улицы над уровнем моря от -12 до -17 °С.

Такую же погоду зафиксировали на горе Поп Иван спасатели Чорногорсокого горного поисково-спасательного отряда.

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В то же время, по сообщению Закарпатского центра по гидрометеорологии на территории области 30 ноября ночью от -8 до -13 мороза, днем от -3 ° мороза до 2° тепла, в горах ночью -15  -18 °, днем -7  -10 ° мороза.

В субботу, 1 декабря ожидается температура воздуха ночью -9 -14 ° мороза, днем +1 ° тепла -4 ° мороза, в горах местами ночью -16 -18° мороза, днем до -7° мороза.

В воскресенье, 2 декабря  температура воздуха ночью опустится до -5 -10°, в горах местами до -13° мороза, днем от -3° мороза до +2° тепла, в горах местами до – 6° мороза.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в двух областях были обесточены 85 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 46 населенных пунктов в Тернопольской области, в Черновицкой – 39.

Также мы писали  об аномально теплой зиме и о том,  будут ли новогодне-рождественские праздники снежными.
температура, Закарпатье, спасатели, морозы

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"Сегодня"

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