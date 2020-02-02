На Закарпатье мощный пожар уничтожил церковь УПЦ МП (фото)

В Закарпатской области, где ранее из-за пожара погибла годовалая девочка, сгорела построенная в 2015 году церковь Святого Василия Великого.
Пожар в храме возник в ночь на 2 февраля – сообщение о возгорании поступило около часу ночи, а в 1:45 прибывшие на место инцидента сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар.
Полностью огонь был ликвидирован к 5:35.
Отмечается, что распространению пожара способствовала конструкция церкви – она была полностью построена из дерева.
В результате случившегося никто не пострадал.
Как отмечается, Свято-Васильевская церковь была построена в 2015 году и относилась к Украинской православной церкви Московского патриархата.
Причины возгорания выясняются
Напомним, ранее мы сообщали о пожаре в построенной 115 лет назад церкви Greater Bible Way Temple в американской Филадельфии. Огонь уничтожил исторический храм почти дотла.
А полтора месяца назад в Киеве загорелась церковь Жен-Мироносиц, которая расположена в сквере рядом с Дарницкой площадью. Пламя охватило отдельно стоящую покрытую металлом деревянную часовню.
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