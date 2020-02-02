Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

На Закарпатье мощный пожар уничтожил церковь УПЦ МП (фото)

2 февраля, 12:20

В огне сгорел деревянный Свято-Васильевский храм в Иршаве

В Закарпатской области, где ранее из-за пожара погибла годовалая девочка, сгорела построенная в 2015 году церковь Святого Василия Великого.

Пожар в храме возник в ночь на 2 февраля – сообщение о возгорании поступило около часу ночи, а в 1:45 прибывшие на место инцидента сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар.

Полностью огонь был ликвидирован к 5:35.

Реклама

Отмечается, что распространению пожара способствовала конструкция церкви – она была полностью построена из дерева.

В результате случившегося никто не пострадал.

Как отмечается, Свято-Васильевская церковь была построена в 2015 году и относилась к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Причины возгорания выясняются

Напомним, ранее мы сообщали о пожаре в построенной 115 лет назад церкви Greater Bible Way Temple в американской Филадельфии. Огонь уничтожил исторический храм почти дотла.

А полтора месяца назад в Киеве загорелась церковь Жен-Мироносиц, которая расположена в сквере рядом с Дарницкой площадью. Пламя охватило отдельно стоящую покрытую металлом деревянную часовню.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

церковь Закарпатье упц мп Закарпатская область Иршава

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
"Слуга народа" заступился за водителя, показавшего российский сериал, и участница АТО ответилаПолитика
В школу в Луцке вместо детей пришли родители: что произошло
В школу в Луцке вместо детей пришли родители: что произошлоЗапад
"Дно пробито": политолог о языковом скандале в автобусе Луцк – КиевУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...