На Закарпатье мощный пожар уничтожил церковь УПЦ МП (фото)

В огне сгорел деревянный Свято-Васильевский храм в Иршаве

В Закарпатской области, где ранее из-за пожара погибла годовалая девочка, сгорела построенная в 2015 году церковь Святого Василия Великого.

Пожар в храме возник в ночь на 2 февраля – сообщение о возгорании поступило около часу ночи, а в 1:45 прибывшие на место инцидента сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар.

Полностью огонь был ликвидирован к 5:35.

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Отмечается, что распространению пожара способствовала конструкция церкви – она была полностью построена из дерева.

В результате случившегося никто не пострадал.

Как отмечается, Свято-Васильевская церковь была построена в 2015 году и относилась к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Причины возгорания выясняются

Напомним, ранее мы сообщали о пожаре в построенной 115 лет назад церкви Greater Bible Way Temple в американской Филадельфии. Огонь уничтожил исторический храм почти дотла.

А полтора месяца назад в Киеве загорелась церковь Жен-Мироносиц, которая расположена в сквере рядом с Дарницкой площадью. Пламя охватило отдельно стоящую покрытую металлом деревянную часовню.

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