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На Закарпатье мусор "оккупировал" реку: как спасают водоем (фото)

6 августа, 09:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мусор течением несет в Венгрию

В Закарпатской области из-за паводков река Боржава начала утопать в мусоре: на водоеме собрались 13 загрязненных участков.

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Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС на Закарпатье Наталья Батыр, пишет "Суспильне".

Отмечается, что спасатели начали убирать мусор на лодке, поднимая из воды пластик и ветви деревьев. После того, как из воды поднимают тросом древесину, ее распиливают.

На месте работают водолазы, работники аварийно-спасательного отряда, спасатели с Береговского и Иршавского районов.

"Сейчас река и берег очень грязные. Мы закупили спреи, кремы, помазали себя. Очень трудно, невозможно без этих кремов здесь работать: комары покусают, оводы – много разных насекомых", – рассказал водолаз Александр Саврасов.

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В свою очередь Батыр уточнила, что это уже третье скопление мусора после паводка в июне. За неделю из воды здесь изъяли более 130 кубометров отходов. Это ориентировочно 16 машин.

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По ее словам, 77 кубометров – это древесина, в дальнейшем ее распределят между малообеспеченными людьми. Бутылки и бытовой мусор также утилизируют согласно санитарно-гигиеническим нормам.

"Было принято решение о расчистке, чтобы в дальнейшем сделать невозможным подтопления населенных пунктов и избежать всяких недоговоренностей с венгерской стороной, ведь весь этот мусор плывет на венгерскую сторону", - пояснила пресс-секретарь.

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Напомним, ранее после наводнения в Украине в водоемах оказалось много мусора, которое вскоре принесло течением в Венгрию. В Сети показали, как выглядит загрязненная река.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как река Боржава утопала в мусоре этой зимой:

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Закарпатье мусор река паводок
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