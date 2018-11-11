На Закарпатье мужчина до смерти избил свою тещу

Погибшая заступилась за дочь во время скандала, теперь осужденный семь лет проведет в тюрьме

Житель поселка Королево Закарпатской области, который до смерти избил свою тещу, семь лет проведет в тюрьме.

"В ходе судебного следствия прокурором доказано, что обвиняемый, в ходе ссоры и потасовки с женой, нанес теще, которая встала на защиту дочери, несколько ударов. В заключение, нетрезвый мужчина с силой толкнул женщину. Родственница, не удержав равновесие, упала и получила смертельную травму", – сообщают в прокуратуре.

Обвиняемый признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Сейчас ожидается вступление приговора суда в законную силу.

Напомним, ранее на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

А в селе Потуторов Шумского района Тернопольской области произошло жестокое убийство. Как оказалось, к расправе над двумя женщинами причастен 29-летний военный-контрактник, который прибыл домой на время отпуска.