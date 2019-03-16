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На Закарпатье мужчина дважды пытался прорвать границу

Сегодня, 13:34

Пограничники дважды за несколько часов пресекли попытки водителя прорваться через границу

На Закарпатье мужчина дважды пытался прорвать границу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cdc/f5a/5c8cdcf5add8c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cdc/f5a/5c8cdcf5add8c.jpeg Запад Пограничники дважды за несколько часов пресекли попытки водителя прорваться через границу

В Закарпатской области в течение нескольких часов дважды задерживали мужчину, который пытался переместить в Украину машину с немецкой регистрацией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Получив от работников таможенников карточку отказа, 51-летний житель Винницы решил перехитрить силовиков и, вместо того, чтобы вернуться в Словакию, на скорости направился в сторону Украины. Пограничный наряд мгновенно среагировал и блокировал правонарушителя при выезде из пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение режима в пунктах пропуска и разъяснили необходимость выполнения законодательных норм. Несмотря на это, уже через несколько часов он снова попытался прорваться через стражей границы.

"Получив очередную карточку отказа в пропуске своего автомобиля, украинец сделал вид, что разворачивается в сторону Словакии, однако внезапно изменил направление движения и на большой скорости направил автомобиль в направлении Ужгорода", – сообщили пограничники.

По данным силовиков, на выезде с пункта пропуска злоумышленник сбил тыловой шлагбаум, а позже не остановился и после повреждений машины на развернутом средстве для принудительной остановки.

"Однако скрыться беглецу не удалось, пограничники немедленно организовали преследование и поиск вместе с сотрудниками Нацполиции. Вскоре его задержали в Ужгородском районе", – заявили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что мужчину доставили в городской отдел полиции, а автомобиль изъяли с последующим помещением на штрафплощадку. После составления соответствующих документов нарушителя доставили в пункт временного содержания Чопского погранотряда.

Мужчина был задержан на срок до трех суток с целью привлечения к ответственности за совершение правонарушений, в том числе по статье "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Также мы писали о том, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в Евросоюз попало 5,8 млрд сигарет.

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Тег пограничники, граница, ужгород

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