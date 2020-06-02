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На Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире в Facebook

2 июня, 09:31

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Правоохранители расследуют инцидент как доведение до самоубийства

В Мукачево мужчина покончил жизнь самоубийством, транслируя это в прямом эфире в Facebook. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Жуткий инцидент произошел 1 июня. Перед случившемся мужчина заявил, что его к этому якобы довели правоохранители. О смерти мужчины его соседи копам сообщили около 19:00. Погибший был 1992 года рождения.

Дом погибшего. Фото: zakarpattya.net

Как сообщает "Закарпатье онлайн", по факту "публичного" суицида уже открыли уголовное по статье "Доведение до самоубийства". Досудебное расследование будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, не так давно в Николаеве 86-летняя пенсионерка выбросилась с балкона на 6-м этаже дома, расположенного на улице Генерала Карпенко, 42. По словам очевидцев, на протяжении всего карантина родственники не выпускали женщину на улицу, так как она попадает в группу риска COVID-19.

А в Тернополе мужчина покончил жизнь самоубийством в своей палате в городской больнице №3. Там он находился на обсервации.

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Закарпатье эфир самоубийство мужчина Мукачево Закарпатская область

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