На Закарпатье мужчина повесился в прямом эфире в Facebook

В Мукачево мужчина покончил жизнь самоубийством, транслируя это в прямом эфире в Facebook. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Жуткий инцидент произошел 1 июня. Перед случившемся мужчина заявил, что его к этому якобы довели правоохранители. О смерти мужчины его соседи копам сообщили около 19:00. Погибший был 1992 года рождения.
Как сообщает "Закарпатье онлайн", по факту "публичного" суицида уже открыли уголовное по статье "Доведение до самоубийства". Досудебное расследование будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.
Напомним, не так давно в Николаеве 86-летняя пенсионерка выбросилась с балкона на 6-м этаже дома, расположенного на улице Генерала Карпенко, 42. По словам очевидцев, на протяжении всего карантина родственники не выпускали женщину на улицу, так как она попадает в группу риска COVID-19.
А в Тернополе мужчина покончил жизнь самоубийством в своей палате в городской больнице №3. Там он находился на обсервации.
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