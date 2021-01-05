На Закарпатье мужчина призывал в соцсетях к отделению области от Украины

На Закарпатье местный житель призывал поддержать отделение области от Украины.
Как сообщает пресс-служба СБУ, мужчина создавал аккаунты в социальных сетях и размещал агитационные материалы.
Киберэксперты Службы безопасности разоблачили неправомерные действия жителя города Берегово.
Согласно результатам лингвистической экспертизе СБУ, в текстах, которые мужчина распространял в интернете, были призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) .
За это ему грозит пять лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подпольное производство, которое изготавливало и сбывало спецтехнику для прослушивания мобильных телефонов.
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