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На Закарпатье мужчина призывал в соцсетях к отделению области от Украины

5 января, 00:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ему грозит пять лет тюрьмы с конфискацией имущества

На Закарпатье местный житель призывал поддержать отделение области от Украины.

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Как сообщает пресс-служба СБУ, мужчина создавал аккаунты в социальных сетях и размещал агитационные материалы.

Киберэксперты Службы безопасности разоблачили неправомерные действия жителя города Берегово.

Согласно результатам лингвистической экспертизе СБУ, в текстах, которые мужчина распространял в интернете, были призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Фото: СБУ
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Фото: СБУ

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Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) .

За это ему грозит пять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подпольное производство, которое изготавливало и сбывало спецтехнику для прослушивания мобильных телефонов.

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СБУ Закарпатье Берегово
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