На Закарпатье мужчина убил детей своей сожительницы

Трагедия произошла в одном из местных развлекательных заведений

В Закарпатской области правоохранители задержали жителя поселка городского типа Буштыно, причастного к умышленному убийству малолетних детей своей сожительницы.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору со своей сожительницей в одном из местных развлекательных заведений. Вместе с женщиной было двое ее малолетних детей – 9-летняя дочь и двухлетний сын.

В ходе конфликта мужчина нанес женщине и детям телесные повреждения. От полученных травм дети скончались на месте происшествия. С тяжелыми телесными повреждениями в больницу доставлена ​​и сама 35-летняя мать детей.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Следователи уже сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних детей, которое совершенно с особой жестокостью и в покушении на умышленное убийство своей сожительницы.

Полицейские будут ходатайствовать в суде о безальтернативном взятии подозреваемого под стражу. За содеянное задержанному грозит пожизненное заключение.

Ранее мы сообщали, что житель Киева убил сожительницу из ревности.

Также напомним, в Черниговской области жестоко убили мужчину из-за автомобиля.

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