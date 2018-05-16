На Закарпатье мужчину убило током на огороде: люди в панике

Соседи, которые бросились мужчине на помощь, тоже пострадали

В селе Широкое Закарпатской области мужчина умер у себя на огороде. Удар током мужчина получил, когда косил траву. Соседи, которые бросились ему на помощь, тоже пострадали. И все из-за оборванного высоковольтного провода.

Татьяна с семьей как раз сажала картошку на огороде, когда сосед вышел косить траву. Вдруг заметила – косилка работает, а хозяина не видно. Послала мужа проверить, все ли в порядке. Тот нашел соседа без сознания. Взял за руку и получил удар током. Дочь Марина бросилась на помощь отцу, но ударило и ее.

"Не помню ничего до того момента, когда я уже очнулась здесь у себя в комнате", – рассказывает Марина Воробей.

Марина и ее отец отделались испугом. А вот сосед, 50-летний Богдан, которого они хотели спасти, погиб.

От опоры оторвался изолятор. Провод висел на высоте полтора метра. И в какой-то момент Богдана ударило током. Смерть наступила мгновенно.

Последний, с кем в то утро говорил Богдан, был сельский голова Иван Феер. Тот говорит, мужчина позвонил и просил вызвать электриков – на огороде обнаружил разорванный провод.

"Минут через 50 представители РЭМа были на территории сельского совета. Я пробовал созвониться с ним, чтобы показать им, как именно туда попасть, он на мои звонки уже не отвечал", – говорит сельский голова Иван Феер.

В облэнерго утверждают: трагедии не произошло бы, если бы мужчина соблюдал правила безопасности и не приближался к оборванному проводу.

"Наши предварительные выводы – в данной местности работала сельскохозяйственная техника, которая могла совершить наезд на электрическую опору, из-за этого и возник провис провода", – говорит технический директор "Закарпатьеоблэнерго" Александр Билак.

Cельчане напуганы. Говорят, большинство линий электропередачи проходит через огороды. От высоковольтных проводов даже почернели верхушки деревьев, а деревянные опоры давно прогнили. Поэтому трагедия, мол, может повториться.

Кто же виноват в смерти Богдана, выясняют следователи. Дело расследуют как несчастный случай.

Напомним, в городе Надворная Ивано-Франковской области от удара электротоком погиб 60-летний мужчина.

Ранее в городе Гусятын Тернопольской области на территории недействующей котельной произошла трагедия. Поздней ночью туда зашел юноша и трое его друзей, чтобы переждать дождь. В какой-то момент 21-летний парень споткнулся об оголенный провод и получил смертельный удар током.

А в одном из сел Городоцкого района Львовской области от поражения электротоком погиб 51-летний мужчина. Он пытался своими руками поменять электрические провода на электроопоре, что и привело к трагедии.