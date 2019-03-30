На Закарпатье на взятке погорел судья

Чиновника задержали во время получения взятки в рабочем кабинете

Фото: СБУ.

На Закарпатье на взятке погорел судья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f1b/2c4/5c9f1b2c478dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f1b/2c4/5c9f1b2c478dc.jpg 2019-03-30T09:31:00+02:00 Запад Чиновника задержали во время получения взятки в рабочем кабинете

На Закарпатье сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник вымогал десять тысяч гривен от местного жителя. За эти деньги чиновник обещал мужчине принять судебное решение по гражданскому делу в его пользу. Правоохранители задержали судью в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении. Сейчас решается вопрос об отстранении чиновника от занимаемой должности", - рассказали в СБУ и отметили, что следственные действия продолжаются.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье на взятке погорел судья". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.