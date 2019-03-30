На Закарпатье на взятке погорел судья
Чиновника задержали во время получения взятки в рабочем кабинете
На Закарпатье сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник вымогал десять тысяч гривен от местного жителя. За эти деньги чиновник обещал мужчине принять судебное решение по гражданскому делу в его пользу. Правоохранители задержали судью в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении. Сейчас решается вопрос об отстранении чиновника от занимаемой должности", - рассказали в СБУ и отметили, что следственные действия продолжаются.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье на взятке погорел судья". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одесской области чиновник РГА дал взятку полицейскому, чтобы скрыть липовый диплом
Мужчина долгое время работал с поддельными дипломом о высшем образовании.
Киевские врачи, требовавшие взятку у участника АТО, пойдут под суд
Врачи требовали у мужчины полторы тысячи долларов за группу инвалидности