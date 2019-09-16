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На Закарпатье на взятке поймали чиновника фискальной службы

16 сентября, 09:53

Мужчину задержали с поличным в загородном ресторане

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Закарпатской области на взятке разоблачили старшего ревизора-инспектора управления налогов и сборов с физических лиц ГУ Государственной фискальной службы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Как выяснилось, госслужащий требовал 700 евро от иностранца. За эти деньги он обещал посодействовать получению мужчиной статуса физического лица предпринимателя без необходимых для этого документов и оформить идентификационный код. Инспектора задержали в загородном ресторане во время получения всей суммы взятки.

Фото: СБУ

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия", – рассказали в СБУ и отметили, что чиновнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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На данный момент решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрания меры пресечения.

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Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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