На Закарпатье на взятке поймали чиновника фискальной службы

Фото: СБУ

В Закарпатской области на взятке разоблачили старшего ревизора-инспектора управления налогов и сборов с физических лиц ГУ Государственной фискальной службы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Как выяснилось, госслужащий требовал 700 евро от иностранца. За эти деньги он обещал посодействовать получению мужчиной статуса физического лица предпринимателя без необходимых для этого документов и оформить идентификационный код. Инспектора задержали в загородном ресторане во время получения всей суммы взятки.

Фото: СБУ

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия", – рассказали в СБУ и отметили, что чиновнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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На данный момент решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрания меры пресечения.

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