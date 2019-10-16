На Закарпатье начальник райотдела полиции и его зам "разводили" бизнесмена на взятки

Они создавали искусственные препятствия при ведении бизнеса по лесозаготовке

На Закарпатье задержали заместителя руководителя Перечинского отделения полиции при получении 3 тыс. долларов и 5 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Полицейский вымогал с предпринимателя ежемесячную "дань" в размере 5 тыс. гривен за возможность заниматься легальной лесозаготовкой. Еще 3 тыс. долларов он и его начальник требовали за закрытие уголовного производства. Об этом сообщают в прокуратуре области.

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"Чтобы доказать "привлекательность" своего предложения, начальник райотдела полиции вместе с заместителем создавали искусственные препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности и шантажировали мужчину уголовным производством, законность открытия которого выясняется", – добавляют в СБУ.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы, который требовал 7 тысяч гривен взятки.

Ранее на Закарпатье задержали на взятке начальника Виноградовского межрайонного управления Государственного агентства водных ресурсов.

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