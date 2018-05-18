На Закарпатье нашли оружие, которое ФСБ готовила для провокаций – Москаль

Сегодня, 21:44

Москаль считает, что российская спецслужба продолжает расшатывать ситуацию

Геннадий Москаль. Фото: &quot;Громадське&quot;
Геннадий Москаль. Фото: "Громадське"

В ночь на пятницу, 18 мая, в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами.

В частности, на Закарпатье обнаружили: четыре реактивные противотанковые гранатометы РПГ-22 и двадцать две ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалом.

"Изъятые оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР", - говорится в заявлении руководителя Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Глава области считает, что найденный арсенал готовился к применению для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую "ФСБ уже годами готовит".

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Москаль считает, что российская спецслужба продолжает расшатывать ситуацию, "чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом".

Ранее российский политик Илья Пономарев озвучивал коварный план Кремля по Закарпатью. По его словам, Москве выгодно усиливать сепаратистские движения на Закарпатье, однако не с целью отобрать регион у Украины, а чтобы оказать давление на Киев.

В мае прошлого года СБУ сорвала российскую провокацию на Закарпатье. Структуры страны-агрессора планировали использовать конференцию представителей нацменьшинств, которая должна была состояться в Ужгороде, для объявления призывов о предоставлении Закарпатской области автономного статуса. Эти лозунги имели целью столкнуть патриотические силы с представителями национальных меньшинств. Российская сторона также планировала привлечь проплаченных псевдоактивистов для инспирации столкновений и противостояния с правоохранительными органами.
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"Сегодня"

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