На Закарпатье нашли пропавшего подростка: что случилось с ребенком

Фото: ГУНП

В Закарпатской области полицейские нашли 13-летнего Богдана Готько, который ушел из дома 10 дней назад и пропал.

Для поисков подростка копы проверили улицы, заброшенные дома в родном селе ребенка. Но нашли его на улице Льва Толстого в Ужгороде, неподалеку музыкально-драматического театра. О своем поступке мальчик рассказать отказался, но рассказал, что все это время он проживал у знакомых в городе.

Теперь подростка устроят в детский приют в поселке Батево, ведь сейчас полицейские выясняют, по каким причинам он ушел из дома. Мать мальчика одна воспитывает троих детей. Кроме старшего сына, в доме растут 11-летняя и двухлетняя девочки.

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"Правоохранители Закарпатья провели с матерью профилактическую беседу о недопустимости такого поведения относительно воспитания детей. Также полицейские будут инициировать в социальной службе рассмотрение вопроса о лишении ее родительских прав", – рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что 25 декабря Богдан ушел из дома в селе Червоное. Семья ребенка оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, и раньше парень неоднократно уходил из дома без предупреждения взрослых.

Напомним, ранее в Одесской области произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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