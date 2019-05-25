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На Закарпатье неизвестные напали на пограничника, но получили пулю в ответ

25 мая, 12:13

Пострадавший получил ожоги слизистых оболочек глаз

Фото: ГПСУ

На Закарпатье неизвестные напали на пограничника, сообщила пресс-служба ГПСУ.

По их информации, в поселке Солотвино автомобиль с тремя неизвестными подъехал к работнику пограничной службы, который возвращался с работы домой.

"Двое из них, угрожая пограничнику, пытались применить физическую силу и использовали относительно охранника границы газовый баллончик слезоточивого и раздражающего действия. Правоохранитель, с целью самозащиты, совершил предупредительный выстрел из устройства для отстрела резиновых пуль, после чего нападавшие скрылись. В офицера медики диагностировали ожоги слизистых оболочек глаз", – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту в Национальную полицию направили уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Вскоре правоохранители нашли и задержали всех трех фигурантов дела, они оказались местными жителями.

Напомним, в Сумской области мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в полицейского, в результате чего правоохранитель получил ожоги.

Также сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину , который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.


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Тег нападение, слезоточивый газ, нападение на копа

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Источник:

ГПСУ

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