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На Закарпатье областная инфекционная больница заполнилась пациентами: видео

16 апреля, 03:02

Руслан Ровик

Пациентов с коронавирусом в больнице больше не принимают, их начнут принимать в других учреждениях

В Ужгороде областная инфекционная больница полностью заполнена – среди пациентов 30 больных с подтвержденным коронавирусом, еще у восьмерых инфекцию подозревают, они ожидают результатов ПЦР-тестов.

Как сообщили в местном издании Karpat.in.ua, каждый из пациентов с COVID-19 или подозрением на эту инфекцию размещен в отдельном боксе.

Кроме того, часть палат занята пациентами со сложными инфекционными заболеваниями и свободных помещений в этом учреждении уже нет.

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Таким образом, принимать жителей региона будут другие медицинские учреждения. В целом, для пациентов с COVID-19 в области подготовлено 928 койкомест.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Прикарпатье умер пенсионер, которого уже готовили к выписке.

Также сообщалось, что, по данным врачей, коронавирус стал более коварным – в Украине инфекция ведет себя не так, как в Китае или Италии.

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В свою очередь известный врач Евгений Комаровский рассказал, как защитить руки от дезинфекторов, которыми многие пользуются, чтобы избежать заражения:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Закарпатье больницы Ужгород инфекция коронавирус

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