На Закарпатье очаг коронавируса обнаружили в школе-интернате

Болезнь подтвердили у сотрудников учреждения и членов их семей

В Закарпатской области, среди сотрудников Перечинской школы-интерната зафиксировали вспышку COVID-19 – у 10 человек из этого заведения, или связанных с ним, диагноз был подтвержден лабораторно.

Об этом сообщил председатель Перечинской объединенной территориальной громады Иван Погориляк в своем видеообращении на Facebook.

"В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных коронавирусом, пять человек из села Заричево и 21 — из города Перечин. Такую резкую вспышку заболевания получили благодаря тестам из одного учебного заведения, четверых людей, связанных с этим заведением, то есть работники и их семьи", - заявил он.

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Погориляк добавил, что всего по этому учебному заведению коронавирус подтвердили у 10 человек.

"На сегодняшний день пять из них находятся в лечебных учреждениях города Ужгорода. У большинства больных, которые у нас протестированы и имеют подтвержденный диагноз COVID-19, состояние легкой формы, они находятся на стационарном лечении по месту жительства", — отметил он.

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Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 8 мая в стране было зафиксировано 14 195 случаев заболевания COVID-19. Из них на Закарпатье болезнь нашли у 644 человек.

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