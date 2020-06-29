На Закарпатье опять резко поднялась вода: в чем причина

В воскресенье, 28 июня, в Закарпатской области в Межгорском районе из-за сильного ливня резко поднялся уровень воды, произошли новые оползни. На месте работают спасатели , полиция, работники дорожной службы.

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Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"С 15.30 до 17.30 зафиксировано очень активную грозовую деятельность, с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За два часа выпала 20-дневная норма дождей. Около 119 мм за 2 часа. Произошло резкое поднятие уровней воды и оползни", – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтоплено одну новостройку и два жилых дома.

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Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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