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На Закарпатье ослабили карантин: что можно делать

29 мая, 15:53

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Меры в регионе смягчат с 1 июня

В Закарпатской области, где из-за вспышки коронавируса закрыли целое село, с 1 мая решили смягчить карантинные меры. Это решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям местной ОГА.

"Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения в области составляет 11,48 (при заявленном показателю не более 12 человек в 100 000 населения)", – рассказали в пресс-службе областной госадминистрации.

Итак, с 1 июня в регионе будут разрешены:

  • регулярные и нерегулярные рейсы междугородного, межобластного и международного значения;
  • проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек;
  • проведение религиозных мероприятий, при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади, где проводится религиозное мероприятие;
  • деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон);
  • работа заведений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек);
  • посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях.

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Эти послабления не будут введены на территории карантинных зон. Кроме того, в области все равно нужно будет:

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  • носить маски;
  • придерживаться социальной дистанции;
  • проводить дезинфекцию.

Если ситуация на Закарпатье не ухудшится, с 8 июня тут могут открыть детские садики.

Ранее мы сообщали, что коронавирусную инфекцию подтвердили у сотрудников супермаркета "Вопак" в Ужгороде.

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