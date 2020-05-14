На Закарпатье от коронавируса умер молодой мужчина

В Закарпатской области, где коронавирус унес жизнь ромского барона, умер еще один больной COVID-19 мужчина. Ему было всего 42 года, сообщает Mukachevo.net.

Это, как рассказал директор Центра легочных болезней Василий Скрип, уже вторая смерть от инфекции в Иршавском районе. Больного в райбольницу госпитализировали 7 мая из села Бронька. Тогда мужчину уже привезли с температурой 39 и тяжелой вирусной пневмонией.

"Тяжелое состояние пациента был обусловлено тем, что больной в течение месяца лечился в домашних условиях", – отметил Скрип.

Когда состояние пациента ухудшилось, его перевезли в Центр легочных болезней. Тогда, 12 мая, его сразу отправили в реанимационное отделение, но спустя шесть часов мужчина умер.

Отметим, что одним из очагов вспышки коронавируса в Закарпатской области стала Перечинская школа-интернат. Тут вирус подхватили 13 детей. Из-за вспышки COVID-19 в интернате против его руководства возбудили уголовное дело.

Напомним, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама