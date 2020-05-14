На Закарпатье от коронавируса умер ромский барон: что о нем известно

Мужчине было 62 года

В Подвиноградове на Закарпатье от коронавирусной инфекции умер ромский барон Николай Богар. О смерти мужчины сообщили его знакомые в Facebook.

Мужчине было 62 года. Как сообщает издание Перший.com.ua, у мужчины остались 12 детей: семь сыновей и пятеро дочерей. Также без дедушки остались 60 внуков и 12 правнуков.

Фото: pershij.com.ua

Свой титул Богар по традиции унаследовал от отца. Он, вместе со своей большой семьей, жил в большом особняке. Кроме того, Богар был пастором христианской ромской общины в Виноградовском.

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Отметим, что первые случаи заражения коронавирусом в Подвиноградове обнаружили в начале мая.

Ранее мы рассказывали, что одним из очагов вспышки коронавируса в Закарпатской области стала Перечинская школа-интернат. Тут вирус подхватили 13 детей. Из-за вспышки COVID-19 в интернате против его руководства возбудили уголовное дело.

Напомним, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

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