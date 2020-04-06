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На Закарпатье от коронавируса умерла мать заведующего поликлиникой

6 апреля, 10:03

Татьяна Власенко

Женщине был 71 год

На Закарпатье умерла 71-летняя женщина, у которой ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом в своем Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагола.

"К сожалению, на Закарпатье – первая смерть от COVID-19. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, в которой ранее был диагностирован коронавирус. Сегодня ночью женщина умерла. Последние несколько дней она была на аппарате искусственной вентиляции легких", – рассказал Глагола.

Эту информацию подтвердил и главный врач Иршавской районной больницы Сергей Караслай.

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"Кроме того, по имеющейся у меня информации, умершая женщина является мамой заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы. Поэтому надеюсь, что он и другой медперсонал будут здоровы", – отметил журналист.

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Как сообщал ранее сайт "Сегодня", коронавирус унес жизнь человека в Кировоградской области.

"В области лабораторным методом подтвержден 41 случай заболевания на коронавирус, из них 1 летальный", – сообщил председатель местной ОГА Андрей Балонь.

Всего, по состоянию на 09:00 6 апреля в стране официально подтверждено 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 38 человек умерли, 28 – выздоровели.

Тем временем в стране активизировались мошенники, которые хотят нажиться на COVID-19. Как не попасться к ним на крючок – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Закарпатье коронавирус

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