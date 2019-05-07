На Закарпатье от переохлаждения спасали чешскую туристку

Поиски женщины осложнялись шквальным ветром и сильным дождем











Спасатели Закарпатья вчера, 6 мая, занимались поисками иностранной туристки. Как стало известно, в районе горы Великий Верх Воловецкого района, во время прохождения туристического маршрута Боржавской горной полониной ухудшилось самочувствие 58-летней туристки из Чешской Республики.

"Об этом спасателей в телефонном режиме сообщила ее спутница. Также она дала и ориентировочные координаты их местонаходження.Для проведения поисково-спасательных работ были созданы две группы. Всего в поисково-спасательной операции участвовало 10 человек и две единицы спецтехники", – сообщают в ГСЧС.

Спасатели двигались в двух направлениях. Поисково-спасательные работы осложнялись плохими погодными условиями: туман, шквальный ветер и сильный дождь.

Через 2,5 часов после сигнала спасатели нашли пострадавшую туристку в бессознательном состоянии в районе горы Великий Верх. Женщине было предоставлено доврачебную медицинскую помощь, потом ее транспортировали в с. Пилипец Межгорского района, где передали работникам экстренной медицинской помощи. Затем иностранку, с предварительным диагнозом "переохлаждение", доставили в Межгорскую ЦРБ.

Напомним, на Прикарпатье продолжают расследовать обстоятельства гибели туристов из Республики Беларусь.

Ранее в Верховинском районе произошло ДТП: автомобиль ГАЗ-66 упал с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош. Нетрезвый водитель грузовика перевозил туристов из Беларуси, его задержали еще вчера. В результате происшествия три человека погибли, а десять оказались в больнице.

Добавим, что спасательным работам привлекались 12 единиц техники и 51 человек личного состава ГСЧС.

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