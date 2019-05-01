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На Закарпатье открыли пеший переход из Украины в Польшу

1 мая, 23:56

Переход был открыт в рамках эксперимента

Из Украины в Польшу открыли пеший переход
Из Украины в Польшу открыли пеший переход. Фото: Сегодня

На Закарпатье открыли пеший переход через границу – из Украины в Польшу. Правда, он будет действовать всего лишь пять дней – в рамках эксперимента на границе установили деревянный мостик

Установить пропускной пункт высоко в горах украинцам предложили поляки, чтобы выяснить, будет ли спрос среди ценителей пешего туризма.

Паспорта проверяют в специально оборудованной машине. А работать переход Лубня-Волосатое будет до 5 мая, с 8 утра до 8 вечера, и, как обычно – по Шенгенским визам или биометрическим паспортам.

"Это такая, по сути, большая мечта туристов из Польши, особенно тех, кто пешком по горам ходит. Потому что для нас это самая выгодная дорога через украинские Карпаты – или с велосипедами, или пешком. Сомнение лишь такое, пока Украина не в Евросоюзе, осуществится ли это. То, что оно открыто теперь, не означает, что постоянно будет открыто", – призналась Ольга Гринькив, туристка из Перемышля.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.


Также мы сообщали, что не так давно на одном из рынков в Одессе правоохранители обнаружили 15 иностранцев, которые находились на территории нашей страны незаконно. Всех нарушителей из Грузии, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана привлекли к административной ответственности.

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Тег Польша, Закарпатье, Карпаты, граница

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