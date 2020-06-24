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На Закарпатье озвучили сумму убытков от паводка

24 июня, 23:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Разрушены дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты

Предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

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Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров, – сообщает сайт областной власти.

"Разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты", – сообщил Петров.

На отдельных участках автомобильных дорог произошли переливы паводковых вод, затопление дворов, отключение энергоснабжения, разрушения отдельных участков автомобильных дорог и водохозяйственных объектов. "Какие убытки наводнение принесло домам и домохозяйствам, пока неизвестно, их будут подсчитывать специально созданные комиссии на местах", – заметил он.

По оперативной информации, больше всего от паводка пострадал Раховский район. Из-за сильных ливней произошло резкое повышение уровня воды на реке Тиса, местами на 4-5 метров.

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Петров также отметил, что обвалилась часть дороги государственного значения Н-09 Мукачево – Рогатин за поселком Ясиня. Движение транспорта на сегодня восстановлено, машины ездят по одной полосе. Дорожные службы укрепили берег, подсыпали его крупногабаритными камнями.

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Всего негативным последствиям стихии подверглось 12 населенных пунктов в 3 районах области. Глава Закарпатской ОГА утверждает, что на сегодня ситуация в регионе контролируется.

"Уровень воды в верхней части Тисы снизился, переливы через дороги прекратились. В данный момент есть угроза перелива сниженного участка дороги в Хустском районе, ведется наблюдение. Силы и средства продолжают находиться в состоянии повышенной готовности. Пик паводковой волны проходит в районе Тячева. Ожидаем, что волна пройдет по территории области по направлению к венгерской границе", – сообщил он.

Сейчас продолжается активное регулирование паводковых вод с помощью шлюзов, каналов и водовыпусков, работает насосная техника.

"После спада уровня воды комиссиями органов самоуправления будет проведено обследование и соответствующий расчет убытков, по результатам чего будем принимать решение об обращении к Кабинету министров Украины о предоставлении помощи и восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры", – резюмировал Петров.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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вода дороги мост потоп убытки наводнение Закарпатская область

Источник: Сегодня

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