На Закарпатье перевернулся рейсовый автобус: есть жертвы

Пострадали четверо пассажиров, один из которых умер

Фото: carpathia.gov.ua.

В Закарпатской области на автодороге Рогатин – Мукачево перевернулся рейсовый автобус. Четверо пассажиров пострадали, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Инцижент произошел в четверг, 23 мая, около 14:30 в с. Лазещина Раховского района, где перевернулся рейсовый автобус сообщением "Ивано-Франковск – Мукачево". На место выехала группа спасателей и экстренной медицинской помощи.

По предварительным данным, пострадали четверо пассажиров, один из которых (41-летний мужчина) умер.

Фото: carpathia.gov.ua

"Причина аварии пока не известна. Дорога здесь сухая, асфальтовое покрытие в хорошем состоянии", – сообщает и.о. главы ОГА Ярослав Галас. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, как минимум один человек стал жертвой и еще несколько пострадали в результате дорожной аварии, в которую попал автобус в Италии.

Также мы писали, что в Перу вспыхнул автобус с пассажирами: 20 человек погибли.

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