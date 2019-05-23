На Закарпатье перевернулся рейсовый автобус: есть жертвы
Пострадали четверо пассажиров, один из которых умер
В Закарпатской области на автодороге Рогатин – Мукачево перевернулся рейсовый автобус. Четверо пассажиров пострадали, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Инцижент произошел в четверг, 23 мая, около 14:30 в с. Лазещина Раховского района, где перевернулся рейсовый автобус сообщением "Ивано-Франковск – Мукачево". На место выехала группа спасателей и экстренной медицинской помощи.
По предварительным данным, пострадали четверо пассажиров, один из которых (41-летний мужчина) умер.
Фото: carpathia.gov.ua
"Причина аварии пока не известна. Дорога здесь сухая, асфальтовое покрытие в хорошем состоянии", – сообщает и.о. главы ОГА Ярослав Галас. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, как минимум один человек стал жертвой и еще несколько пострадали в результате дорожной аварии, в которую попал автобус в Италии.
Также мы писали, что в Перу вспыхнул автобус с пассажирами: 20 человек погибли.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье перевернулся рейсовый автобус: есть жертвы". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция назвала причину ДТП в Италии, где пострадали десятки туристов
Сейчас 35-летнего водителя допрашивают следователи
В Украине по-новому будут вести учет ДТП – решение Кабмина
Получение данных об обстоятельствах ДТП является важным условием осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины