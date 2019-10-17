На Закарпатье подорвались трое детей

Иллюстрация. Фото: if.npu.gov.ua.

В г.Хуст Закарпатской области трое детей пытались разобрать взрывоопасный предмет, в результате чего пострадали от взрыва, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Учитывая событие, которое произошло 15 октября в г.Хуст, где при попытке осуществить механическое воздействие на неизвестный предмет, от взрыва травмировались трое детей 2010, 2008 и 2012 года рождения, спасатели Закарпатской области напоминают землякам о том, что подозрительные, металлические или взрывоопасные предметы представляют собой большую угрозу жизни и здоровью", – сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что внешне опасные предметы напоминают бесформенные куски металла, однако могут оказаться в дальнейшем артиллерийским снарядом, противопехотной или минометной миной, гранатой и тому подобное.

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Ранее сообщалось, что В Конотопском районе Сумской области 39-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее на оккупированной территории Луганской области взорвалась боевая граната. В результате взрыва пострадали пятеро детей возрастом от семи до 13 лет. Инцидент произошел в селе Черногоровка Перевальского района. Недалеко от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

А в Мариуполе у общественного туалета нашли подозрительный пакет, в котором вроде бы заметили боеприпасы. После того как напуганные прохожие позвонили в полицию, на место мгновенно приехали взрывотехники. В пакете действительно обнаружили гранату и патроны к автоматическому оружию.

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