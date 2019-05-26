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На Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка

26 мая, 17:19

В областной государственной администрации озвучили предварительные данные

Фото: Управление ГСЧС в Закарпатской области
Фото: Управление ГСЧС в Закарпатской области.

Ущерб от разрушительного паводка, который начался в Закарпатской области 21 мая и продолжается до сих пор, превышает 150 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации (ОГА) со ссылкой на предварительные данные региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По предварительным данным, ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству – около 50 млн грн.

Сегодня, 26 мая, состоялось внеплановое заседании комиссии, на котором обсуждалась ликвидация последствий паводка. Стихия затронула 94 населенных пункта в десяти районах Закарпатья.

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Сообщается, что паводковая волна еще не покинула область, а на 28 и 29 мая прогнозируются ливни, которые могут вызвать новые подтопления.

В пресс-службе добавили, что уровень воды в реках, протекающих в зонах риска (в первую очередь низменное течение Боржавы в Иршавском и Виноградовском районах), начал снижаться.

Напомним, за 21 и 22 мая на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм, множество домов были подтоплены.


23 мая в поселке Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением. Его школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.

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Тег Закарпатье, стихия, паводок, непогода, Закарпатская область

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Источник:

УНИАН

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