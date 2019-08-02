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На Закарпатье пограничники задержали фуру с контрабандными сигаретами

Сегодня, 15:52

Серб-дальнобойщик забил топливные баки табаком

На Закарпатье пограничники задержали фуру с контрабандными сигаретами Запад Серб-дальнобойщик забил топливные баки табаком

В Закарпатской области фуру, бензобаки которой были забиты контрабандным табаком, задержали пограничники Мукачевского отряда на пропускном пункте "Дьяково". Водителем машины оказался 43-летний гражданин Сербии, перевозивший куриное мясо.

Сигареты мужчина пытался провезти в Черногорию вместе с официальным грузом. Табачные изделия серб спрятал почти во всех топливных баках грузовика, еще и утрамбовал в восемь пластиковых канистр.

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Весь контрабандный товар изъяли, а его стоимость подсчитывают. Конфисковали и грузовик нарушителя.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Кроме того, ранее в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

А на границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму в более чем миллион гривен.

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