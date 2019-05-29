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На Закарпатье забросали камнями полицейские автомобили

29 мая, 17:36

Лесорубы отомстили за изъятый грузовик с древесиной

На Закарпатье в поселке Ясиня лесорубы забросали палками и камнями автомобили полицейских.

Как оказалось, правоохранители получили сигнал, что неизвестные загружают в автомобиль "ГАЗ-53" краденую древесину. Когда прибыли на место, то злоумышленники, заметив полицию, сразу скрылись.

Чуть позже, когда полицейские решили транспортировали эту древесину в райотдел, люди вернулись и начали сопротивляться. Они бросали ветки и камни под колеса машин. В ходе этого было повреждено 2 служебных автомобиля.

В управлении добавляют, физического контакта с нарушителями не было. Сейчас личности всех нарушителей установлены – это местные жители поселка Ясиня.

Открыто уголовное производство – сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей. Такое нарушение карается штрафом, ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок до 2 лет.

Ранее на Закарпатье разоблачили схему нелегального сбыта древесины, которую за взятки организовали работники государственного предприятия.

Кроме этого, мы писали, что семь вагонов особо ценной древесины задержали и арестовали следователи Генпрокуратуры.

недавно писали, как работает электронный учет древесины в УкраинеОказывается, что почти треть государственных лесхозов (27%), остается неподключенной к электронному учету древесины (ЭУД) – в частности, речь идет о лесхозах в подчинении Министерства образования, Министерства обороны, а также коммунальных лесов и лесов облавтодоров.

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Тег Закарпатье, древесина

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mukachevo.net

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