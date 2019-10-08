На Закарпатье поймали взяточника: требовал деньги с банковских должников

В Закарпатской области задержали старшего государственного исполнителя Мукачевского отдела ГИС Главного территориального управления юстиции при получении неправомерной выгоды. Об этом сообщают в прокуратуре.

"Установлено, что служащий требовал от местного жителя деньги за закрытие исполнительного производства о взыскании задолженности за банковский кредит. Мужчина уже отдал свой дом, который находился в залоге, но остался должным банку почти 250 тыс. гривен. За то, чтобы на остальное имущество, принадлежащее должнику, не был наложен арест, исполнитель требовал 2 тыс. долларов", – добавляют в СБУ.

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Задержали фигуранта в Мукачево, во время получения второй половины неправомерной выгоды возле местного супермаркета. Задержанному сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы, который требовал 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Ранее на Закарпатье задержали на взятке начальника Виноградовского межрайонного управления Государственного агентства водных ресурсов.

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