На Закарпатье предприниматели перекрыли трассу Киев – Чоп: что они требуют (фото)

В Закарпатской области активисты вышли на акцию протеста и перекрыли трассу Киев – Чоп. Люди требуют, чтобы власти приняли закон об отмене кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения.
Об этом сообщает "Суспильне".
Акция "#SaveФОП" возле села Великие Лазы в Ужгородском районе началась около 10:00. Представители малого и среднего бизнеса ходили с плакатами по пешеходному переходу. В результате на дороге образовалась пробка из около 50 автомобилей.
Пропускали только бригады "скорых" и полицейских.
Отмечается, что дорогу перекрывали на полчаса, однако активисты обещают, что будут и дальше выходить, если их требования не выполнят.
Напомним, ранее подобная акция прошла и в Полтаве. Там представители малого и среднего бизнеса перекрывали трассу Киев – Харьков.
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