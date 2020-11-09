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На Закарпатье предприниматели перекрыли трассу Киев – Чоп: что они требуют (фото)

9 ноября, 12:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Активисты не пропускали никого, кроме медиков и полицейских

В Закарпатской области активисты вышли на акцию протеста и перекрыли трассу Киев – Чоп. Люди требуют, чтобы власти приняли закон об отмене кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения.

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Об этом сообщает "Суспильне".

Акция "#SaveФОП" возле села Великие Лазы в Ужгородском районе началась около 10:00. Представители малого и среднего бизнеса ходили с плакатами по пешеходному переходу. В результате на дороге образовалась пробка из около 50 автомобилей.

/ Фото: Суспільне

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Пропускали только бригады "скорых" и полицейских.

/ Фото: Суспільне

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Отмечается, что дорогу перекрывали на полчаса, однако активисты обещают, что будут и дальше выходить, если их требования не выполнят.

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/ Фото: Суспільне

Напомним, ранее подобная акция прошла и в Полтаве. Там представители малого и среднего бизнеса перекрывали трассу Киев – Харьков.

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Закарпатье протест кассовые аппараты предприниматели трасса Киев - Чоп
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