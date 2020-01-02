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На Закарпатье произошло ДТП с участием трех Skoda: фото и видео

2 января, 13:18

Авария обошлась без серьезно пострадавших

В Закарпатской области, на трассе Мукачево – Рогатин, недалеко от села Залужье, утром 2 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей Skoda.

Как сообщили очевидцы происшествия, в аварии пострадали три человека, но, к счастью, обошлось без серьезных травм, сообщает Mukachevo.net.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 9:40, на месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Стражи порядка выяснили, что пострадавшими оказались две женщины, 1984 и 1949 года рождения, а также мужчина 1987 года рождения.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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ДТП Закарпатье Skoda Мукачево Закарпатская область

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