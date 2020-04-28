На Закарпатье произошло землетрясение

В Закарпатской области сегодня, 28 апреля, произошло землетрясение. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.

По данным ведомства, источник землетрясения находился в районе города Ужгорода. Подземные толчки магнитудой 2,7 балла были зафиксированы на глубине около 3 километров в 01:07 по киевскому времени.

По словам сейсмологов центра, такое землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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Напомним, 19 апреля в Закарпатской области было зафиксировано сразу два землетрясения. Источники подземных толчков также находились в районе Ужгорода, только на глубине 5 километров.

А 25 апреля землетрясение магнитудой 4,9 произошло на востоке Румынии неподалеку от границы с Молдавией. Его даже ощутили жители Одессы.

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