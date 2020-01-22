На Закарпатье пропал 13-летний ребенок

Копы выяснили, что подросток мог перебраться во Львовскую область

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В Закарпатской области начали розыски 13-летнего жителя Ужгорода Кристиана Лацко – в полицию с заявлением об исчезновении парня обратилась его мать.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, оказалось, что мальчик еще в прошлом месяце ушел из дома и не вернулся.

"Выяснилось, что семиклассник может находиться на территории Львовской области. Полицейские прилагают все усилия для установления места нахождения несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.

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В то же время копы обратились к жителям региона с просьбой сообщать любую информацию о мальчике на линию 102.

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Были опубликованы и приметы погибшего: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы черные. Был одет в серую куртку, синие спортивные штаны, кроссовки салатового цвета.

Напомним, ранее в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух девушек, которые считались пропавшими без вести. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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