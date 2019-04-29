На Закарпатье пьяный парень на мотоцикле врезался в пешеходов: погиб подросток

От удара несовершеннолетний пассажир, который был без защитного шлема, слетел с мотоцикла

Фото: полиция.

Раховское отделение полиции начало уголовное производство по факту ДТП, гдемотоцикл под управлением пьяного юноши наехал на парня и девушку и скрылся с места происшествия. Пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир, который упал с мотоцикла.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что трагедия произошла около 23:20 часов 28 апреля на улице Буркут в городе Рахов.

20-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль незарегистрированного мотоцикла марки Soul. Его попросил покататься 14-летний местный парень, который учится и проживает в столице, а на праздники приехал погостить к родным.

По дороге мотоциклист не справился с управлением и съехал на обочину, где совершил наезд на парня с девушкой, которые стояли у дороги. От удара несовершеннолетний пассажир, который был без защитного шлема, слетел с мотоцикла и при падении на землю получил смертельные телесные повреждения.

От полученных травм пострадавший скончался в реанимации Раховской больницы. В больнице также оказались с травмами различной степени тяжести 14-летняя девушка и 19-летний парень, на которых наехал мотоцикл.

Сам мотоциклист серьезных телесных повреждений не получил. С места происшествия он скрылся.

Сначала полицейские нашли на другой улице брошенный мотоцикл, а через несколько часов задержали и самого водителя. 20-летнего мотоциклиста освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения, у него в крови обнаружили 0,85 промилле алкоголя.

По данному факту полиция Рахова начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Фигуранта дела задержали в порядке ст.208 УПК Украины и взяли под стражу. Мотоцикл помещен на спецплощадку полиции. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют следователи.

Ранее на Прикарпатье мотоциклист влетел в дерево: водитель и пассажир скончались на месте до приезда медиков.

Не так давно в Житомирской области молодой парень за рулем мотоцикла Yаmаhа столкнулся с грузовиком. В результате ДТП мотоциклиста доставили в реанимационное отделение больницы, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Также в райцентре Тячев Закарпатской области произошло ДТП, в результате которого погиб 20-летний парень. Водитель мотоцикла Viper выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем Tatra.

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