На Закарпатье пьяный водитель насмерть сбил женщину и сбежал

Вчера, 16:32

Пострадавшая скончалась на месте аварии, травмированного пассажира легковушки доставили в больницу  


На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На Закарпатье в селе Веряця Виноградовского района произошло ДТП, в котором погибла 49-летняя женщина.

"Следователи выяснили, что местный житель, двигаясь на автомобиле "Лада Калина", не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, после чего въехал в электроопору", – сообщают в полиции.

Сам же водитель сбежал с места ДТП, но его вскоре нашли. В крови лихача обнаружили 0,7 промилле алкоголя. Теперь он находится в изоляторе временного содержания.

Несовершеннолетний пассажир автомобиля в ДТП получил травмы. Парня госпитализировали в районную больницу.

По факту аварии открыто уголовное производство. Виновнику трагедии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Автомобиль правонарушителя поместили на арест площадку. Следствие по делу продолжается.

Напомним, недавно в Ровенской области, на трассе Киев – Чоп, произошло ДТП с последующим возгоранием. Огнем уничтожена кабина водителя, моторный отсек автомобиля DAF и шесть легковых автомобиля марки Hyundai Tucson. Погиб 29-летний водитель.

Ранее мы писали, что на международной трассе Киев-Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

А во Львовской области  легковушка столкнулась с поездом.
ДТП, Закарпатье, пассажир, травмы

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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