На Закарпатье пытались сжечь магазин депутата

Сегодня, 12:08

Неизвестные подбросили в помещение магазина пакет с горючей  смесью

На месте происшествия. Фото: beregszasz.com.ua
На месте происшествия. Фото: beregszasz.com.ua

В ночь на среду, 28 февраля, в райцентре Берегово Закарпатской области неизвестные пытались поджечь магазин, подбросив туда пакет с зажигательной  смесью.

"Пожар начался вечером, когда магазин еще работал. Персоналу удалось самостоятельно погасить пламя, поскольку возгорание было не очень сильным. Нельзя говорить про "коктейль Молотова",скорее всего, в подброшенном пакете было неизвестное горючее вещество", – сообщила сайту "Сегодня" Татьяна Щеголева, пресс-секретарь ГУ Нацполиции Закарпатской области.

По информации местных СМИ, магазин принадлежит одному из депутатов горсовета Берегово от БПП.

Напомним, в ночь на 27 февраля в Ужгороде горел офис "Общества венгерской культуры Закарпатья". Ранее, 4 февраля,  в Ужгороде в то же здание Союза венгров бросили "коктейль Молотова".

Также стало известно, что к попытке поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля причастны двое граждан Польши, которые являются членами праворадикальной организации "Фаланга". Об этом сообщает губернатор Закарпатья Геннадий Москаль на собственном сайте.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье во время пожара погиб мужчина.
Закарпатье, магазин, горел, подбросили

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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