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На Закарпатье работник лесхоза брал крупные взятки и прятал дубовые пни

11 июля, 16:00

Он требовал более 15 тысяч долларов полагалтсь за реализацию древесины породы "дуб"

На Закарпатье работник лесхоза требовал 15,6 тысяч долларов взятки за реализацию древесины породы "дуб", объемом 120 кубических метров (по 130 долларов за один  кубический метр).

"Сегодня, 11 июля, следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, задержали мастера леса "Тячевского ЛХ" Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Задержанный получил вторую часть неправомерной выгоды – 700 долларов. Ранее, в июне, было задокументировано получения им 600 долларов", – сказано в сообщении управления защиты экономики Закарпатья.

Вся указанная древесина была срублена, а для того, чтобы скрыть противоправную деятельность, фигурант закапывал пни, которые в дальнейшем  были выявлены на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве  ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.


Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также  сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

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Тег взятка, Закарпатье, дуб, лес

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