На Закарпатье ранили начальника погранзаставы: подробности нападения

Пострадавший находится в больнице, а злоумышленников, использовавших для контрабанды беспилотники, взяли под стражу

На Закарпатье, возле села Великий Бычков Раховского района, произошла стрельба. В результате был ранен из пистолета начальник погранзаставы, что у границы с Румынией. Сейчас пострадавший находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, перелом скулы и пулевым ранением грудной клетки.

"Сообщение о нападении работники полиции получили от пограничной службы 7 августа около семи вечера. На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что произошел конфликт между местными жителями и 29-летним начальником погранзаставы, в связи с выполнением последним служебных обязанностей. Участниками потасовки оказался 24-летний житель села Великий Бычков и 37-летний житель Рахова", – рассказал нашему сайту и.о. руководителя пресс-службы Нацполиции Закарпатья Владимир Павлюк.

Как оказалось, в ходе "разборок" 37-летний мужчина дважды выстрелил в пограничника из оружия с резиновыми пулями марки "Вий".

О деталях вооруженного конфликта на границе также сообщают в Госпогранслужбе.

"Одну из попыток перемещения товаров с помощью летательных аппаратов обнаружили пограничники Мукачевского отряда. Во время несения службы наряд, возглавляемый начальником пограничного подразделения, зафиксировал полет квадрокоптера с территории Румынии в Украину. Чтобы разоблачить места возможного взлета и посадки беспилотника, пограничники отслеживали его перемещение. Вскоре пограничники зафиксировали его посадку на территории одного из помещений", – сообщают в ГПС.

В это время к офицеру подбежали трое мужчин, и начали его избивать. Один из нападавших выстрелил пограничнику в спину из травматического оружия. Двух нападающих задержали полицейские, личность третьего устанавливается. Также изъято травматическое оружие, которое официально зарегистрировано.

Задержанных взяли под стражу на трое суток. Следователи уже готовят ходатайство в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 статьи 345 УКУ (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжелого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей). Виновникам происшествия грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее в Черновицкой области злоумышленники пытались заблокировать пограничный наряд и даже предприняли попытку группового нападения на пограничников.

А на Закарпатье во время задержания группы нелегальных мигрантов пограничникам пришлось применить оружие, сделав несколько выстрелов в воздух.

Также сообщалось, что 20 июня Кабинет министров Украины утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный премьер-министром Владимиром Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и Государственной фискальной службой (ГФС).



